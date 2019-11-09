Женщина на KIA улетела в кювет на Пискаревском, ее госпитализировали

Автомобиль марки KIA, за рулем которого находилась петербурженка, улетел в кювет в Калининском районе города. Известно, что автоледи не справилась с управлением.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по региону, дорожный инцидент произошел на Пискаревском проспекте в субботнее утро, 9 ноября. За рулем легкового авто находилась 37-летняя женщина.

По предварительным данным, она съехала с дороги, не справившись с управлением. На месте происшествия работали экстренные службы. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Она находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

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