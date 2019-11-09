Глава СКР Бастрыкин примет родителей погибшей в бассейне в Турции девочки

Родители 12-летней девочки из Петербурга, погибшей во время отдыха в Турции в минувшем августе, встретятся 9 ноября с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Об этом рассказал отец девочки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее родители погибшей пытались попасть на прием Бастрыкина, чтобы попросить о передаче расследования в центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, все произошло в отеле в турецком городе Бодрум. 12-летняя Алиса застряла рукой в бассейне во время плавания и провела под водой около десяти минут. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

В конце октября стало известно, что турецкие правоохранители включили мать погибшего ребенка в список обвиняемых по делу ее гибели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция обвиняет мать в смерти юной петербурженки в бассейне.