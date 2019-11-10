Роспотребнадзор разработал новые способы лечения гепатита В

Созданы новые подходы для лечения хронического гепатита В.

Полное излечение гепатита В стало возможно благодаря геномному редактированию. Оно обеспечивает исчезновение до 99% частиц вирусов. Руководитель Роспотребнадзора отметил, что этот способ позволяет вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

«Институтом Роспотребнадзора впервые в РФ были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии», — указывается на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что благодаря новейшим технологиям смертность от гепатита В будет снижена. Смертность от данного заболевания составляет больше 1 миллиона человек в год. Самым эффективным способом профилактики этой болезни раньше являлась вакцинация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Роспотребнадзор рассказал о бактериях, скапливающихся на кухонных губках.