После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ

После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ
Страница убитой девушки в Facebook. Фото: скриншот из Facebook

Активисты создали петицию против руководства СПбГУ после убийства 24-летней выпускницы вуза Анастасии Ещенко. Петиция появилась на Change.org. 9 ноября.

Ее уже подписали более 300 человек. В частности, авторы требуют привлечь к ответственности руководство вуза и, в частности, ректора. Активисты требуют отстранить от должностей ряд руководителей университета и провести проверку в вузе с участием сотрудников Следственного комитета и прокуратуры.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить женские руки, которые лежали в рюкзаке. По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Как пишут СМИ, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности. Сейчас он находится в больнице в переохлаждением. В понедельник суд должен решить вопрос об аресте доцента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

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