Семак: «Было тяжело, особенно в первом тайме. Порывистый ветер накладывал отпечаток»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ. Он отметил, что в целом игра ему понравилась и ее результатом он доволен.

«Порывистый ветер накладывал отпечаток. «Арсенал» очень хорошо играл, было тяжело, особенно в первом тайме. Поэтому создавали со стандартов», — сказал главный тренер, сообщает Sports.ru.

Напомним, сегодня, 10 ноября, «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Единственный гол в матче забил Сердар Азмун. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева.

Матч проходил в Туле на стадионе «Арсенал».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. «Арсенал» находится на седьмом месте с 19 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, когда отстраненный Российским футбольным союзом (РФС) Александр Кокорин сможет вернуться в игру.