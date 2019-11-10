Познер поддержал Галкина в высказывании о цензуре на ТВ

Журналист отметил, что проблема есть не только на Первом канале.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает агентство URA.RU, цитирующее Владимира Познера. Он, комментируя слова Максима Галкина о цензуре на российском телевидении, подтвердил, что она существует. При этом телеведущий подчеркнул, что грешит этим не только Первый канал, но и другие СМИ.

«Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это что, неожиданная для нас вещь?»

— удивился Познер.

Владимир Соловьев же заверил, что не понимает, о каких ограничениях идет речь. Журналист заявил, что ему никто не говорит, какой должна быть его программа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мартиросян усомнился в психическом здоровье Светлакова после слов о цензуре. Он уверяет, что ограничений не было, все зависело от фантазии того или иного участника передачи.