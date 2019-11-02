Мартиросян усомнился в психическом здоровье Светлакова после слов о цензуре

Телеведущий уверяет, что слова артиста далеки от правды.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Слова Гарика Мартиросяна приводит издание lenta.ru. Телеведущий удивился, когда услышал о цензуре, которая якобы закрыла шоу «Прожекторперисхилттон». Он уверяет, что ограничений не было, все зависело от фантазии того или иного участника передачи. Также Мартиросян пошутил над Светлаковым, задавшись вопросом, не слышит ли он голоса, которые запрещали ему что-либо.

Напоминаем, что юмористическое шоу выходило на Первом канале с 2008 по 2012 годы. Сергей Светлаков, который вел ее вместе с коллегами, недавно объяснил, что закрыть «Прожекторперисхилттон» пришлось из-за запретов шутить на актуальные темы. Представители «Первого канала» заверили, что цензуры не было, а программу закрыли, так как у артиста был контракт с другим каналом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая жена Светлакова впервые прокомментировала развод.