Россиянин получил пожизненное за поджог квартиры с семьей экс-супруги

В результате инцидента погибли три человека, еще четверо получили ожоги.

Об этом стало известно 10 ноября. Обо всем сообщается на сайте Следственного комитета России. Все случилось еще в феврале 2018 года в Москве на улице Новокосинской. Мужчина пришел в гости к семье бывшей супруги. Старые знакомые распивали алкогольные напитки и общались, как вдруг россиянин почувствовал ревность. Он дождался пока все уснут и устроил поджог – сначала вспыхнули занавески, а затем огонь стремительно распространился по квартире. Злоумышленник остался собой доволен – он запер дверь на ключ и ушел по своим делам. В результате погибли три человека, трое детей и отчим получили ожоги.

Мужчину обвинили в убийстве, в покушении на убийство и в уничтожении имущества путем поджога. Московский суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчину судят за смертельный поджог знакомого.