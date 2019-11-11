Петицию против руководства СПбГУ подписали уже пять тысяч человек

Петицию об устранении руководства СПбГУ подписали уже пять тысяч человек. Подписи собирают с субботы, 9 ноября, когда стало известно о страшной трагедии.

Речь идет о гибели 24-летней девушки, в убийстве которой признался Олег Соколов, преподаватель и доцент указанного университета. На утро 11 ноября петицию на портале change.org поддержали уже 5 тысяч человек, цифра стремительно растет.

Ее авторы призывают отстранить и привлечь к ответственности руководство ВУЗа. Они также напомнили прошлые скандальные инциденты с участием преподавателя, в одном из которых он избил собственную студентку.

Напомним, что о жестоком инциденте стало известно 9 ноября. По подозрению в убийстве девушки задержали 63-летнего историка и преподавателя одного из городских ВУЗов. Позже он дал явку с повинной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о появлении петиции.