Ночью неизвестные подрались на «зебре» на Лиговском

Двое мужчин начали драку прямо на проезжей части в зоне пешеходного перехода на Лиговском проспекте возле станции «Площадь Восстания». Очевидцы устроили участникам потасовки «фотосессию».

Как рассказали жители Петербурга в городской группе «ДТП и ЧП» соцсети «ВКонтакте», все произошло в первом часу ночи в понедельник, 10 ноября. Очевидцы сняли «красивый репортаж» дерущихся на проезжей части мужчин, а после остановили потасовку. Мужчины валялись прямо на земле, не замечая проезжающие мимо автомобили.

Отмечается, что в драке никто не пострадал. Пользователи высоко оценили качество снимков и пригласили фотографа снять их свадьбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД. В результате удара у легковушки отлетела дверь, а водитель вылетел из салона на проезжую часть.