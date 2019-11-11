Кабина грузовика убила мигранта на Литовской

В полицию о случившемся сообщили в вечернее время. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В полицию о случившемся сообщили в вечернее время. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице на Литовской улице погиб мужчина во время ремонта грузовика. Мигранта придавило кабиной тягача.

Трагический инцидент произошел накануне, 10 ноября, около 9 часов вечера на арендуемой территории транспортной компании. 29-летний мужчина ремонтировал Mercedes-Benz A, когда произошло повреждение подушки кабины большегруза, в результате чего кабина сорвалась и придавила его.

Как сообщили в УМВД по Выборгскому району, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Он прибыл в Россию с частным визитом, данных о регистрации на территории города и Ленобласти нет.

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