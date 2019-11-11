В Ленобласти назначен главный жилищный инспектор

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении главным государственным жилищным инспектором региона Олега Ромадова.

О кадровых изменениях в областной администрации сообщила пресс—служба правительства 47 региона в понедельник, 11 ноября. Дрозденко заверил соответствующий документ, по которому Олег Ромадов приступает к исполнению обязанностей в должности председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти с сегодняшнего дня.

Отметим, что Олег Ромадов с 2014 года работал заместителем председателя комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти примут решение, какие города будут награждены почетными званиями. Населенным пунктам планируют присвоить звания «Населенный пункт воинской доблести» и «Город воинской доблести».