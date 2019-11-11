Больше 260 тысяч россиян зарегестрировались самозанятыми

Специальный налоговый режим был введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в 2019 году. За это время в качестве самозанятых было зарегистрировано более 260 тысяч человек.

Власти считают, что эти цифры показывают заинтересованность людей в данном налоговом режиме.

Список профессий самозанятых очень широкий. В качестве самозанятых могут быть зарегистрированы физические лица, осуществляющие свою деятельность без регистрации ИП. Например, в их число входят репетиторы, фрилансеры, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры на дому.

С 2020 года в эксперимент планируют включить новые регионы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что налог для самозанятых введут по всей России в следующем году.