Больше 260 тысяч россиян зарегестрировались самозанятыми

Больше 260 тысяч россиян зарегестрировались самозанятыми
Специальный налоговый режим был введен в качестве эксперимента. Фото:pixabay.com

Специальный налоговый режим был введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в 2019 году. За это время в качестве самозанятых было зарегистрировано более 260 тысяч человек.

Власти считают, что эти цифры показывают заинтересованность людей в данном налоговом режиме.

Список профессий самозанятых очень широкий. В качестве самозанятых могут быть зарегистрированы физические лица, осуществляющие свою деятельность без регистрации ИП. Например, в их число входят репетиторы, фрилансеры, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры на дому.

С 2020 года в эксперимент планируют включить новые регионы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что налог для самозанятых введут по всей России в следующем году.

ип налоги самозанятость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
В Московском районе сотрудники ГИБДД поймали 16 нелегальных таксистов
У Достоевской иномарка врезалась в маршрутку
Подозреваемого в убийстве доцента Соколова арестовали до января
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ рассказал свою версию произошедшего
В московском метро женщина упала на рельсы на станции «Таганская»
Из-за отравления сотрудников «Ленты» возбудили уголовное дело
Valio планирует приобрести молокозавод под Петербургом