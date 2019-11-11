Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ рассказал свою версию произошедшего

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ рассказал свою версию произошедшего
Фото: Мойка78

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил свою ученицу.

Со слов историка, 24-летняя девушка пришла в бешенство и напала на него. Такую реакцию возлюбленной он объяснил так: Соколов сказал ей, что проведет выходные со своими детьми. После она набросилась на мужчину с ножом, а закончилось все «чудовищным несчастьем».

Как сообщают «Рен.ТВ», Соколов заявил, что девушка пришла в бешенство. Он добавил, что с подобным потоком агрессии никогда не сталкивался.

«Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…», — приводит слова доцента «Рен.ТВ».

В настоящее время в Октябрьском районном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Олег Соколов, обвиняемый в убийстве девушки, не мог сдержать эмоций на заседании. Историк плакал, изредка закрывая лицо руками.

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