В Московском районе сотрудники ГИБДД поймали 16 нелегальных таксистов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальное такси» сотрудники ГИБДД обнаружили, что 49 таксистов нарушают правила работы.

О результатах проверки сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Московскому району Санкт-Петербурга. Сотрудники дорожной полиции проверили документы у 202 человек. Так, их интересовало наличие водительских прав, разрешения на работу, если водитель — мигрант, и соблюдение условий безопасности при перевозке пассажиров, а также законность осуществления предпринимательской деятельности.

Среди более двухсот таксистов, 49 оказались нарушителями. Шестнадцать из них оказывали услуги по перевозке пассажиров не имея соответствующей лицензии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Ленобласти таксист напал на девушку-колясочницу и изнасиловал её.