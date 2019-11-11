В Горелово таксист изнасиловал и ограбил колясочницу

Водитель такси, которое женщина-инвалид вызвала через мобильное приложение, изнасиловал и ограбил клиентку.

Об инциденте стало известно в понедельник, 11 ноября. В правоохранительные органы Красносельского района обратилась сама пострадавшая. 26-летняя девушка вызвала такси в населенный пункт Горелово около часу ночи 10 ноября.

Спустя некоторое время после того, как подъехала машина, пострадавшая вышла из подъезда, чтобы сообщить об отмене вызова. Однако водитель по имени Сердар отреагировал на слова девушки неадекватным образом: мужчина посадил колясочницу в салон автомобиля, убрал средство передвижения в багажник, а затем изнасиловал пострадавшую и забрал имевшиеся при себе 900 рублей.

Преступника задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело.

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