На трассе «Кола» разведут Ладожский мост

На федеральной трассе Р-21 «Кола» 12 ноября 2019 года полностью перекроют автомобильное движение на 45 минут.

Об изменениях gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад». С 10:00 до 10:45 на автодороге «Кола» будет разведен Ладожский мост для обеспечения прохода барже-буксирного состава «Белуга Роттердам», «Як», «Юрий Маслюков».

Разводка моста через Неву согласована с ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что масштабные работы по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту завершились досрочно. Предполагалось, что ремонт вантового моста продлится до 26 ноября. Однако благодаря круглосуточной работе в три смены дорожной службы, мост удалось открыть для движения на две недели раньше.