Путин заставил министров отчитываться о сделанных прививках

Кроме самого президента, о своем здоровье и самочувствии окружающих позаботились лишь трое членов правительства. Фото: Twitter @dmsmirnov175

Кроме самого президента, о своем здоровье и самочувствии окружающих позаботились лишь трое членов правительства. Фото: Twitter @dmsmirnov175

В ходе заседания правительства Российской Федерации глава государства Владимир Путин настоятельно порекомендовал присутствующим прививаться от гриппа.

Заседание состоялось в понедельник, 11 ноября. Президент поинтересовался, кто из присутствующих в зале министров прошел вакцинацию от гриппа. По результатам опроса, прививку, включая самого Путина, сделали лишь четверо человек.

Видеозапись, где глава РФ рассуждает, что отсутствие прививки — «самострел», опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Путин также отмечает, что члены правительства обязаны прививаться, поскольку активно взаимодействуют с людьми на работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лишь 35% петербуржцев прошли процедуру вакцинации от гриппа, что составляет немногим меньше двух миллионов жителей Северной столицы.