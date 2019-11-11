Путин заставил министров отчитываться о сделанных прививках

Путин заставил министров отчитываться о сделанных прививках
Кроме самого президента, о своем здоровье и самочувствии окружающих позаботились лишь трое членов правительства. Фото: Twitter @dmsmirnov175

В ходе заседания правительства Российской Федерации глава государства Владимир Путин настоятельно порекомендовал присутствующим прививаться от гриппа.

Заседание состоялось в понедельник, 11 ноября. Президент поинтересовался, кто из присутствующих в зале министров прошел вакцинацию от гриппа. По результатам опроса, прививку, включая самого Путина, сделали лишь четверо человек.

Видеозапись, где глава РФ рассуждает, что отсутствие прививки — «самострел», опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Путин также отмечает, что члены правительства обязаны прививаться, поскольку активно взаимодействуют с людьми на работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лишь 35% петербуржцев прошли процедуру вакцинации от гриппа, что составляет немногим меньше двух миллионов жителей Северной столицы.

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