Прививку от гриппа сделали всего 35% петербуржцев

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

В Петербурге на сегодняшний день прививку от гриппа сделали почти 1,9 млн горожан, что составляет 35% от всего городского населения, сообщает Роспотребнадзор.

Сейчас заболеваемость простудой и гриппом в Северной столице находится на неэпидемическом уровне. Групповые заболевания не были зафиксированы этой осенью, отметили в ведомстве.

К началу ноября в городе привили почти 1,9 млн человек (более 35% населения). При этом в рамках национального календаря привито 1,6 млн горожан, а за счет дополнительного финансирования — почти 288 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным способом избежания заболевания и предотвращения развития осложнений. Прививки рекомендуют делать в осенние месяцы.

Также для профилактики заболеваний стоит реже бывать в общественных местах и транспорте, избегать контактов с заболевшими, соблюдать личную гигиену и не забывать про влажную уборку в квартирах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга напомнили, как избежать простуды и гриппа.