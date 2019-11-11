Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в колонии

Что именно совершила пропавшая девушка и почему об этом не знали родные, не уточняется. Фото: pixabay.com

Что именно совершила пропавшая девушка и почему об этом не знали родные, не уточняется. Фото: pixabay.com

31-летнюю жительницу Екатеринбурга неделю назад стали разыскивать семья и близкие: девушка ушла из дома и не вернулась. Сегодня, 11 ноября, её обнаружили в исправительной колонии.

Как выяснилось, «пропавшая» девушка отбывает наказание за совершение кражи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на УМВД Екатеринбурга.

Объявление о том, что жительницу Екатеринбурга, ушедшую из дома, разыскивают, появилось в сообществе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» неделю назад, 5 ноября. В тот же день, 5 ноября, девушке вынесли обвинительный приговор по пункту «в» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба). Её приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области раскрыли серию краж, совершенных в частных домах.