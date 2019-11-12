В губернаторские поправки к бюджету Петербурга включили расходы на транспортную реформу

Расходы на транспортную реформу включили в губернаторские поправки к проекту бюджета Петербурга на 2020 год. На эти цели выделено 11,22 млрд рублей.

Средства на транспортную реформу, вероятно, включили для соблюдения формальностей. Более детальные расчеты и размеры тарифа находятся в процессе обсуждения, пишет «Коммерсантъ«. За эти вопросы отвечают транспортный и финансовый блоки Смольного.

Транспортная реформа предполагает переход на новую модель управления коммерческими перевозками в Петербурге. Инициатива приведет к сокращению 237 коммерческих маршрутов, часть из них заменят социальными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная реформа заинтересовала Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Ведомство считает, что изменения могут повлечь сокращение конкуренции на рынке пассажирских перевозок.