В губернаторские поправки к бюджету Петербурга включили расходы на транспортную реформу

В губернаторские поправки к бюджету Петербурга включили расходы на транспортную реформу
Петербург готовится к транспортной реформе. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Расходы на транспортную реформу включили в губернаторские поправки к проекту бюджета Петербурга на 2020 год. На эти цели выделено 11,22 млрд рублей.

Средства на транспортную реформу, вероятно, включили для соблюдения формальностей. Более детальные расчеты и размеры тарифа находятся в процессе обсуждения, пишет «Коммерсантъ«. За эти вопросы отвечают транспортный и финансовый блоки Смольного.

Транспортная реформа предполагает переход на новую модель управления коммерческими перевозками в Петербурге. Инициатива приведет к сокращению 237 коммерческих маршрутов, часть из них заменят социальными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная реформа заинтересовала Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Ведомство считает, что изменения могут повлечь сокращение конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

бюджет новости спб поправки к бюджету транспортная реформа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг въехал в ограждение на Долгоозерной
В губернаторские поправки к бюджету Петербурга включили расходы на ...
Труп с приспущенными штанами был найден на стройке во Всеволожске
В СПбГУ задумались о проверке преподавателей на вменяемость после убийства ...
Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Петербург
На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода
Зарезанный мужчина пролежал в коммуналке на Чернышевского 10 дней
В Петербурге полиция ищет лже-продавщицу меда, которая обокрала пенсионерку