Петербуржец разбил окна в парадной и выломал дверь на Даниила Хармса

Бойцы Росгвардии задержали хулиана, разгромившего парадную в одном из домов по улице Даниила Хармса в Красногвардейском районе.

Как сообщает УВО по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник был задержан утром 12 ноября. Испуганные грохотом жильцы обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Хулигана поймали на месте, в парадной дома №7 по улице Даниила Хармса, где он разбил семь окон на лестничных площадках, выломал входную дверь, а также сломал двери лифта.

Сейчас правоохранители устанавливают общую сумму ущерба. Сотрудники Росгвардии передали дебошира в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый мужчина устроил дебош и избил сотрудников гипермаркета на проспекте Большевиков.