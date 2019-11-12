Проектировку реконструкции СКК могут доверить московскому архитектору

В Общественной палате Северной столицы обсудили реконструкции СКК «Петербургский». Заседание состоялось сегодня, 12 ноября.

По словам народного архитектора России и бывшего главного архитектора города Олега Харченко, в настоящее время петербургский Комитет по градостроительству и архитектуре рассматривает эскизы реконструкции здания.

Архитектор рассказал, что одним из предполагаемых авторов реконструкции Спортивного-концертного комплекса является Дмитрий Буш, главный архитектор проектного института «Арена».

Дмитрий Буш является автором стадиона «Локомотив» в столице, известен благодаря нескольким спортивным объектам в Сочи, а также участвовал в завершении строительства «Газпром Арены» в городе на Неве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Комплекс появится во Всеволожске.