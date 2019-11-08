Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось во Всеволожске

В городе Всеволожск Ленинградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), стоимостью в 401,7 млн рублей. Его должны открыть к 2021 году.

Сейчас специалисты подготавливают земельный участок,выделенный под ФОК, под строительство. В ближайшем времени там начнут устанавливать свайное поле, которое станет основой для фундамента.

Комплекс будет высотой в три этажа, внутри оборудуют бассейн с двумя ванными, залы для игр, фитнеса, «сухого плавания», а также для помещения для занятий борьбой и настольного тенниса.

ФОК сможет принимать до 168 посетителей в час одновременно. За сутки — 2,3 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дачные участки в Пушкине снесли ради строительства спорткомплекса.