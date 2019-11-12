Власти поддержат семьи с детьми-инвалидами в Петербурге

Им выделят средства на покупку жилья.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава города подписал соответствующее распоряжение. Теперь семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, смогут получить деньги на покупку или строительства жилья. Речь идет о тех петербуржцах, которым негде жить.

Напоминаем, что в 2018 году правительство обещало в два раза увеличить социальные выплаты. Таким образом, на эти цели потратили почти два миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил перенять опыт Петербурга по созданию домов для детей-инвалидов. Урманчеева подчеркнула, что социальные дома требуют меньше вложений, чем психоневрологические интернаты, и представляют собой более гуманную концпецию.