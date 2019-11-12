На Маршала Жукова зацепер бесплатно прокатился на маршрутке

Свидетели бесстрашного поступка больше всего переживают за водителя.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Предприимчивый горожанин решил сэкономить на проезде, пишут они. Мужчина, зацепившись за маршрутку, путешествует по городу и абсолютно ничего не боится. Увиденное многих шокировало, а некоторые отмечают, что горепассажир совсем не думает о безопасности. Так, если водитель транспорта резко притормозит, то «заяц» может упасть и покалечиться, а винить во всем будут маршрутчика, убеждены комментаторы.

Другие же почти уверены – у мужчины просто взыграл юношеский максимализм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что карета скорой помощи угодила в ДТП на Непокоренных. Машина ехала с мигалками, а, значит, кто-то не скоро дождется врачей.