В Синявино пожарные тушили загоревшийся дом

В садовом товариществе «Приозерное» в поселке Синявино, 13 ноября, случился пожар. Возгорание произошло в частном доме ночью.

«СНТ «Приозерное» в Синявино (вдоль канала) в конце 13-й линии горит большой красивый дом, пожарные (одна машина) справляются с трудом», — сообщили очевидцы случившегося в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области за год вдвое увеличилось число погибших в пожарах. Погибших в огне увеличилось вдвое – сотрудники МЧС не успели спасти 48 человек, среди которых были дети.