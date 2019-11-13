Запрет на строительство опасных объектов планируют ввести в Ленинградской области. Данное ограничение будет распространяться на возведение промышленных объектов высокой и чрезвычайно высокой опасности.
Также в Ленобласти хотят оценить как действующие в регионе предприятия воздействуют на окружающую среду. Конкурс на проведение этих работ запланировали объявить также в 2020 году.
Глава региона отметил, что на данный момент одной из приоритетных задач является сохранение природного потенциала региона.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть займется восстановлением лесов на Северо-Западе.