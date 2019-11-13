У жителя Китая обнаружили зуб в носу, с которым он ходил 20 лет

Житель Китая на протяжении долгих лет жил с вросшим зубом. С зубом в носу он ходил 20 лет, не подозревая о необходимости операции.

Мужчина пришел в медучреждение в этом месяце. Он рассказал врачам, что его беспокоят проблемы с дыханием и частая заложенность носа. Кроме того, жителя мучился от плохого сна. Как сообщает Daily Mail, в результате проведения рентгена был обнаружен странный сгусток. Оказалось, что в носу зуб.

Медики начали выяснять, как зуб мог оказаться в носу пациента. Выяснилось, что причиной обнаруженного стал случай из детства. Жителю Китая было десять лет, когда он упал с третьего этажа и лишился двух зубов. Один из них попал в нос и прижился в новом месте.

Пациенту провели операцию. Зуб удалось извлечь.

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