Мужчину приговорили к 6 годам колонии за производство наркотических веществ

Вологодский районный суд признал виновным местного жителя в производстве наркотиков. Местный житель самостоятельно изучил специальную литературу, купил химическое оборудование и организовал производство запрещенных веществ на своем участке.
Прокуратурой Ленобласти было отмечено, что он преследовал цель быстро увеличить свое материальное состояние.
Мужчина был признан виновным в незаконном производстве психотропных веществ, в крупном размере, покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, незаконном хранении прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, незаконном хранении боеприпасов.
Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоугонщицу из Петербурга отправили в колонию на 3 года.