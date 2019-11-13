На «Проспекте Славы» устраняют протечки, «Дунайская» ждет своей очереди

Специалисты ОАО «Метрострой» приступили к устранению протечек на новых станциях петербургского метро. Работы ведутся на станции «Проспект Славы».

Рабочие выполняют локализацию водопроявлений в пешеходном переходе. К ремонту на «Дунайской» приступят после поставки материалов.

«Для выполнения аналогичных работ на станции «Дунайская» составлена заявка на покупку материалов (состава для нагнетания), ожидается поставка, после чего начнутся сами работы», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Протечки пассажиры заметили 12 ноября. Вода просочилась на пол и замочила стены. В качестве временной меры работники подземки прикрыли мокрые места тряпками.

Как пояснили в «Метрострое», для устранения подтоплений на «Дунайской» будут использоваться метод нагнетания и такие технологии как стена в грунте и струйная цементация.