На «Проспекте Славы» устраняют протечки, «Дунайская» ждет своей очереди

На &#171;Проспекте Славы&#187; устраняют протечки, &#171;Дунайская&#187; ждет своей очереди
Станция "Проспект Славы". Фото: Gazeta.SPb

Специалисты ОАО «Метрострой» приступили к устранению протечек на новых станциях петербургского метро. Работы ведутся на станции «Проспект Славы».

Рабочие выполняют локализацию водопроявлений в пешеходном переходе. К ремонту на «Дунайской» приступят после поставки материалов.

«Для выполнения аналогичных работ на станции «Дунайская» составлена заявка на покупку материалов (состава для нагнетания), ожидается поставка, после чего начнутся сами работы», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Протечки пассажиры заметили 12 ноября. Вода просочилась на пол и замочила стены. В качестве временной меры работники подземки прикрыли мокрые места тряпками.

Как пояснили в «Метрострое», для устранения подтоплений на «Дунайской» будут использоваться метод нагнетания и такие технологии как стена в грунте и струйная цементация.

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