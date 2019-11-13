В «Метрострое» протечки назвали стандартным явлением для Петербурга

Метро Петербурга вновь провалило испытание на гидроизоляцию. Вода просочилась на станции «Проспект славы», «Беговая» и «Дунайская».

Протечки заметили пассажиры днем 12 ноября. Вода просочилась на пол и подмочила стены. В качестве временной меры работники подземки прикрыли мокрые места тряпками.

Как пояснили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», причиной подтоплений стал выход грунтовых вод. Устранение протечек ведется по гарантийным обязательствам.

«Водопроявления — достаточно распространенное и стандартное явление для объектов, которые расположены на небольшой глубине. Речь идет не только о метрополитене, но и подземных пешеходных переходах и различных цокольных этажах — они все текут в Питере, и не только в Питере. Для того, чтобы их максимально локализовать, во время эксплуатации применяются определенные методы. Это, как правило, нагнетание», — рассказали gazeta.spb.ru в ОАО «Метрострой».

Нагнетание представляет собой метод при котором за облицовку и конструктив сооружения нагнетается специальный состав. В месте возникновения водопроявления он создает дополнительную гидроизоляционную бляшку. Такой метод, вероятно, будет применен в петербургском метрополитене.

За комментарием gazeta.spb.ru обратилась в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Оперативного ответа в ведомстве не дали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о протечках на станции «Дунайская». В метрополитене их объяснили погодными условиями и недоделками.