«Зенит» поздравил Лунева с днем рождения

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил вратаря Андрея Лунева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Одноклубники поздравили его с днем рождения и пожелал здоровья, счастья, а также успехов во всех начинаниях.

Лунев является воспитанником «Торпедо», дебютировал за основную команду в 2010 году. Выступал также за «Истру», «Калугу», «Сатурн» и «Уфу». В 2016 перешел в «Зенит».

В составе «сине-бело-голубых» он провел 97 матчей и стал чемпионом России. С 2017 года вратарь играет за национальную сборную страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын. Видео, на котором футболисты «Зенита» поздравляют коллегу-спортсмена с знаменательным событием, опубликовала пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте команды.