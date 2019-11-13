Благодаря судебным приставам жительница Петербурга решила семейные проблемы

Судебные приставы мобильной группы «Поток» стали свидетелями весьма необычного поведения должника. Женщина, имеющая задолженность и ограничение права на выезд за границу, не только исполнила решение суда, но и выразила благодарность судебным приставам, сообщили в УФССП России по Петербургу.

У женщины была задолженность по налогам в размере 250 000 рублей. Добровольно решение суда она не исполняла, в связи с чем в отношении нее было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. О задолженности автовладелица знала, о возможных мерах принудительного характера, в том числе запрета выезда за границу была уведомлена, и, оказывается, втайне даже надеялась на это. Как выяснилось, на следующий день они с дочерью собирались лететь в Италию для знакомства с женихом. Мать юной девушки да и вся семья были обеспокоены ситуацией, поэтому решили отправить невесту к заграничному претенденту на ее руку в надежном сопровождении. Однако до последнего всё же надеялись, что иностранец сам пожалует в Россию и познакомится со всем семейством невесты сразу. Так и случилось. Женщина не очень охотно возвращала долг, но аресту автомобиля все же предпочла исполнение решения суда. Денежные средства были перечислены прямо на трассе, с помощью мобильного банковского терминала, который ей предоставили судебные приставы. После того, как оплата подтвердилась, женщина, не сдерживая слез радости, призналась судебным приставам, что итальянец только что сообщил дочери, что уже купил билеты и летит в Россию. Вся семья вздохнула с облегчением: и жениха оценят, и дочка под присмотром. Не исключено, что и с мамой жениха познакомятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судебные приставы заставили петербуржца выплатить в пользу госучреждения более 800 тыс. рублей.