Жители Центрального района Петербурга остались без отопления

Жители Центрального района Петербурга остались без отопления
Оставшиеся без тепла петербуржцы могут обратиться в управляющие компании для перерасчета тарифов за отопление. Фото: pixabay.com

В Петербурге жителям домов на Моховой, улице Пестеля и набережной Фонтанки отключили горячую воду.

О перебоях с отоплением сообщили в пресс-службе АР «Теплосети Петербурга» в среду, 13 ноября. Ремонтные работы на участке тепломагистрали неподалеку от улиц Пестеля и Моховой, а также Набережной реки Фонтанки, вынудили организацию отключить горячую воду жителям окрестных домов.

В пресс-службе компании уточнили, что перечисленные улицы планируется подключить к сети-дублеру, которая будет обогревать оставшиеся без отопления квартиры в течение сезона, пока ведутся восстановительные работы.

Отмечается, что на данный момент на проблемном участке работают шесть бригад специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ноябрьских квитанциях плата за отопление может вырасти на 5-8%. Это связано с ранними холодами.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” отключение отопления санкт-петербург Центральный район
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