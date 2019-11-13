Кирилл Марченко: «За первой шайбой должна быть вторая»

Кирилл Марченко: «За первой шайбой должна быть вторая»
Кирилл Марченко. Фото: ХК СКА

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Гол был нужен – неважно, кто бы его забил. Игра после этого стала полегче. За первой шайбой должна быть вторая. Нужно стараться забивать и приносить пользу команде», — сказал нападающий, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Марченко забил гол в матче против «Амура».

Это первая шайба 19-летнего форварда в КХЛ.

Напомним, 13 ноября СКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу СКА.

В составе СКА шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев отличился Александр Горшков.

Матч прошел в Хабаровске на «Платинум Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

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