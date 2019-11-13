Бойца MMA Сосновского арестовали по делу о похищении человека

Мужчину также арестовали на два месяца из-за подозрений в вымогательстве денег.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Пресненский суд Москвы принял решение арестовать бойца смешанных единоборство Дмитрий Сосновского на два месяца. Он остается одним из главных подозреваемых в вымогательстве денег у представителя коммерческой организации, а также в похищении человек.

Адвокат обвиняемого отметил, что не может назвать случившееся похищение – максимум самоуправством

«Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой»,

— убежден защитник.

Напоминаем, что Сосновский принял участие в 11 боях и не потерпел ни одного поражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фигурант дела о нападении на Кашина получил срок за похищение человека. С Борисова также взыскали компенсацию по гражданскому иску в размере 300 тысяч рублей.