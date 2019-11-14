Журналист из Литвы остался недоволен поездкой в Петербург и составил памятку-предостережение

Сотрудник литовского издания Delfi Ориюс Гасановас посетил Северную столицу, воспользовавшись электронной визой, и описал свое впечатление от поездки.

Резюмируя заметку, Санкт-Петербург не впечатлил Гасановаса. Однако неясно как отнесся журналист к самому городу, поскольку в своей памятке он отмечает лишь общение с окружающими, с которыми ему пришлось столкнуться. Так, Гасановас предостерегает иностранных туристов, что их ожидает грубое общение, отсутствие улыбок и оскорбления.

Кроме того, журналист рассказал о суровых полицейских, не любящих вопросов, и агрессивных таксистах, не знающих город. Однако наибольшее отрицательное впечатление на литовца произвели продавщицы на рынке. По его словам, прямо за прилавком женщины пили водку, закусывая яблоками и хлебом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург планирует открыть туристические офисы в столице Турции.