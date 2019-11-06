Петербург намерен открыть туристические офисы в Стамбуле

Губернатор Петербурга Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга прорабатывают вопрос об открытии туристических офисов в Анкаре и Стамбуле. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с полномочным послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром.

«Деятельность этих офисов, наряду с введением российских электронных виз, будет способствовать развитию туризма», — отметил Беглов.

Губернатор также предложил создать в Стамбуле информационный деловой центр Петербурга.

Напомним, в 2020 году отмечается тридцатилетие побратимских связей между Петербургом и Стамбулом. Дипломатическим отношениям России и Турции в этот же год исполнится сто лет. В рамках юбилейного года запланированы проведение делового форума «Санкт-Петербург — Турция», культурно-деловая миссия в Стамбул и Анкару и визит мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России открыли акцию раннего бронирования туров в Турцию на лето 2020 года.