В России стартовали продажи путевок в Турцию с большими скидками

В России стартовали продажи путевок в Турцию с большими скидками
Туроператоры открыли ранее бронирование для турецких направлений. Фото: pixabay.com

Ведущие туроператоры, оперирующие на турецком направлении, открыли акцию раннего бронирования на лето 2020 года. Билеты можно приобрести со скидкой.

Ряд туроператов в этом году выставил цены на путевки в Турцию значительно раньше, чем в прошлом году. Объем продаж на направление уже превышает прошлогодний на 14%, отметила директор по продажам Московского региона туроператора PEGAS Touristik Лилия Парфенова.

Представители туротросли подчеркивают, что на старте акции раннего бронирования действуют самые привлекательные цены. Скидки в некоторых случаях достигают 50%, сообщает АТОР.

Ранее бронирование проходит в несколько этапов. Наличие скидки зависит от политики конкретных отелей. Некоторые из них открывают продажи с максимальной скидкой до 31 октября, другие — до 30 ноября.

Средняя стоимость тура в Турцию в сезоне-2020 составит 45 тыс. рублей у Coral Travel и 46 тыс. рублей у PEGAS Touristik.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели китайского курорта Хайнань для привлечения туристов решили внедрить систему all inclusive.

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В России стартовали продажи путевок в Турцию с большими скидками