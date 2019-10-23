Китайские курорты возьмут пример с Турции, внедрив систему «всё включено»

Отели китайского курорта Хайнань, набирающие популярность среди российских туристов, решили внедрить систему all inclusive («все включено») для привлечения туристов.

Как рассказал президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, чьи слова приводит РИА Новости, для внедрения такой системы в китайские отели, они пригласили специалистов из Турции, а также сами посетили турецкие курорты для ее досконального изучения.

По его словам, треть общего потока иностранцев на Хайнане составляют путешественники из России. Система all inclusive для начала появится в отелях с 4 или 5 звездами, после чего ее внедрят в трехзвездочные отели. Он отметил, что стоимость пребывания в отелях после нововведений увеличится, но не заметно. Так, для двоих шесть ночей в таких отелях обойдутся в 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прямой авиарейс запустили между Пулково и китайским курортом Санья на острове Хайнань.