Прямой авиарейс запустили между Пулково и китайским курортом Санья

В международный аэропорт Феникс города Санья прибыл первый рейс с 334 пассажирами на борту. Фото: pixabay

В международный аэропорт Феникс города Санья прибыл первый рейс с 334 пассажирами на борту. Фото: pixabay

Российская авиакомпания Azur Air запустила прямое авиасообщение между Петербургом и китайским городом Санья, которые расположен на юге провинции Хайнань.

В международный аэропорт Феникс города Санья прибыл первый рейс с 334 пассажирами на борту. Как сообщает ТАСС, он приземлился 8 октября в 3 часа ночи по местному времени.

Отмечается, что регулярный рейс поспособствует продвижению китайского курорта на международном уровне, развитию транспортной сети острова и развитию деловых и дружеских контактов между Петербургом и Саньей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Грузия оценила потери от запрета на авиасообщение с Россией. Почти $113 миллионов страна потеряла после нанесения запрета на рейсы из России, а поток туристов уменьшился на 20%.