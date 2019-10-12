Прямой авиарейс запустили между Пулково и китайским курортом Санья

Российская авиакомпания Azur Air запустила прямое авиасообщение между Петербургом и китайским городом Санья, которые расположен на юге провинции Хайнань.
В международный аэропорт Феникс города Санья прибыл первый рейс с 334 пассажирами на борту. Как сообщает ТАСС, он приземлился 8 октября в 3 часа ночи по местному времени.
Отмечается, что регулярный рейс поспособствует продвижению китайского курорта на международном уровне, развитию транспортной сети острова и развитию деловых и дружеских контактов между Петербургом и Саньей.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Грузия оценила потери от запрета на авиасообщение с Россией. Почти $113 миллионов страна потеряла после нанесения запрета на рейсы из России, а поток туристов уменьшился на 20%.