Мединский упрекнул прессу в хайпе на деле Соколова

Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал СМИ за освещение дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ. Журналисты, по его словам, пытаются словить хайп.

Свою позицию Мединский выразил после того, как ему задали вопрос о знакомстве с Соколовым в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой», — передает его слова «Интерфакс».

Журналистам министр культуры посоветовал освещать проблемы культуры, а не «хайпить на том, на чем не надо».

Напомним, 63-летнего историка Олега Соколова задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, его достали из воды вместе с рюкзаком, в котором лежали женские руки и травматический пистолет. Обезглавленное тело девушки нашли в квартире Соколова в ходе обысков. Убитой оказалась 24-летняя аспиранта СПбГУ, с которой историк состоял в отношениях. Обвинение полагает, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из малокалиберного обреза. Позже её расчленили и частично утопили в реке.

Суд принял решение об аресте Соколова до 8 января 2020 года. Свою вину он признал.