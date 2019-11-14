Жительница Девяткино пожаловалась на рекламу пластики груди в фитнес-клубе

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина пожаловалась на рекламный плакат пластики груди. В отношении рекламодателя было возбуждено дело.

Жительницу микрорайона Девяткино возмутила реклама в фитнес-клубе. Как сообщает пресс-служба УФАС по области, она рассказала, что на плакате изображена женщина и имеется подпись, где мужчинам рекомендуют «брать уже с грудью», если оплатить операцию по увеличению они не в силах. При этом фитнес-клуб обещает бесплатную консультацию по данному вопросу всем посетителям.

УФАС обратилось к общественному совету по рекламе в Северной столице. В результате специалисты выявили в рекламе оскорбительные фразы и сексистские стереотипы. Авторы будто предлагают «взять» или «не взять» женщину, либо усовершенствовать ее.

Дело рассмотрят 3 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ответе Бузовой на призывы увеличить грудь. Она заявила, что никогда не ляжет под нож.