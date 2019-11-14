Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сравнил историю убийства аспирантки Олега Соколова с вызвавшей ажиотаж киноисторией «Джокера».

По мнению министра, шумиха, поднявшаяся вокруг трагического события сравнима с резонансом, возникшем в обществе после выхода драмы Тода Филиппса с Хоакином Фениксом в роли преступника Джокера. Свой взгляд на ситуацию Мединский выразил в рамках пресс-конференции на Международном культурном форуме, открывшемся в Петербурге сегодня, 14 ноября.

«Если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — спросил министр у публики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что Владимир Мединский раскритиковал журналистов за «хайп», который появился вокруг новости о поступке Олега Соколова. По мнению Мединского, СМИ должно быть «стыдно» заниматься такой «белибердой».