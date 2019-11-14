Сборная России прилетела из Сочи в Петербург на матч с Бельгией

Сборная России прилетела из Сочи в Петербург на матч с Бельгией
Матч между Россией и Бельгией состоится 16 ноября и пройдет на «Газпром Арене».Фото: скриншот Twitter

Сборная России прилетела в Петербург перед матчем квалификации Евро-2020 против Бельгии.

Команда Станислава Черчесова проводила подготовку к этой игре в Сочи.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской сборной.

Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00. Футбольные фанаты раскупили уже все билеты на предстоящий матч.

После восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчиЕвро-2020 в Петербурге. Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

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