Россия признала новую власть Боливии

В Москве согласились признать Жанин Аньес временным президентом этой южноамериканской страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента.

Рябков отметил, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства, сообщает РИА «Новости» Такого же мнения придерживаются в Кремле.

И хотя в момент утверждения Аньес в парламенте Боливии не было кворума, в Москве исходят из того, что она оказалась «в протокольной последовательности» выше всех, на кого могли бы быть возложены обязанности главы государства. До отставки Моралеса она была вторым вице-спикером сената.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Эво Моралес улетел в Мексику после своей отставки.