Хоакин Феникс рассказал, почему не комментировал насилие в «Джокере»

Хоакин Феникс рассказал, почему не комментировал насилие в &#171;Джокере&#187;
Кадр из фильма "Джокер". Фото: Кинопоиск

Хоакин Феникс объяснил, почему он не участвовал в дискуссии на тему о том, что в «Джокере» содержатся призывы к насилию.

«Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать ещё большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось», — рассказал актер, сообщает Los Angeles Times.

После премьеры на Венецианском фестивале многие стали говорить о том потенциальных убийц мог вдохновить пример главного героя в «Джокере».

По словам актера, он старался уходить от этой темы, потому что его слова только подогрели бы ситуацию.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал уже 289, 9 млн долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра. Некоторые очевидцы рассказали, что подозрительный мужчина выпил целую бутылку текилы перед началом просмотра.

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