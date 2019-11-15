Водительские права Брежнева купили за 1,5 млн рублей

Водительские права Брежнева купили за 1,5 млн рублей
Фото: litfund.ru

Их продали практически за начальную стоимость лота.

Об этом стало известно 14 ноября. Обо всем сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд». Аукцион состоялся в Москве, одним из лотов стали водительские права, принадлежавшие генеральному секретарю СССР Леониду Брежневу. Отмечается, что их вручили Брежневу 10 декабря в 1976 году. Продавец отметил, что права были шуточным подарком от главы МВД Николя Щелокова. Также победителю достался талон предупреждений к ним за 1,55 миллиона рублей. Эти документы хранились на даче Брежнева, владельцем которой стал Гавриил Попов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги. Начальную цену горничная решила установить на отметке в восемь тысяч долларов (более 500 тыс. рублей), сообщает Page Six Style.

аукцион Леонид Брежнев
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