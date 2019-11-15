Водительские права Брежнева купили за 1,5 млн рублей

Их продали практически за начальную стоимость лота.
Об этом стало известно 14 ноября. Обо всем сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд». Аукцион состоялся в Москве, одним из лотов стали водительские права, принадлежавшие генеральному секретарю СССР Леониду Брежневу. Отмечается, что их вручили Брежневу 10 декабря в 1976 году. Продавец отметил, что права были шуточным подарком от главы МВД Николя Щелокова. Также победителю достался талон предупреждений к ним за 1,55 миллиона рублей. Эти документы хранились на даче Брежнева, владельцем которой стал Гавриил Попов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги. Начальную цену горничная решила установить на отметке в восемь тысяч долларов (более 500 тыс. рублей), сообщает Page Six Style.