В Петербурге полиция прикрыла нарколабораторию

В Петербурге полиция прикрыла нарколабораторию
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

Участники организованной группы, производившей амфетамин и сбывающей его через магазины в интернете, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция задержала троих злоумышленников — участников организованной группы, которые производили амфетамин и продавали его через интернет-магазины с помощью тайников и закладок в Петербурге.

По местам проживания задержанных были проведены обыски, в ходе которых полиция изъяла химические реактивы, оборудование и инструменты для производства психотропного вещества, упаковочный материал, средства связи, компьютерная техника и порошкообразное вещество. Также у одного из подозреваемых изъяли 1,4 г амфетамина.

Помимо этого, в арендованном авто были обнаружены 47 свертков с амфетамином.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Варшавской вскрыли подпольную нарколабораторию.

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В Петербурге полиция прикрыла нарколабораторию